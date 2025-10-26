Пограбування Лувру: затримано двох підозрюваних, коштовності й досі не знайдені

Поліція Франції затримала двох осіб, підозрюваних у пограбуванні Лувру, що сталося минулої неділі,19 жовтня.

Як повідомляє Le Parisien, одного з підозрюваних заарештували ввечері в суботу, 25 жовтня, в аеропорту Руассі, коли він намагався сісти на рейс до Алжиру. Операцію провела Бригада з боротьби з бандитизмом (BRB) за підтримки прикордонної поліції.

Водночас другий підозрюваний був затриманий поліцією в Сен-Сен-Дені, на північ від Парижа. Обидва затримання стали результатом тижневої операції, яка дозволила викрити частину злочинної групи, причетної до пограбування.

Наразі вісім коштовностей французької корони загальною вартістю 88 мільйонів євро не знайдені.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс висловив упевненість, що слідство «швидко дасть результати». За його словами, злочинці залишили на місці «чимало доказів». Як уточнила прокурорка Парижа Лора Бекко, на місці злочину зібрано понад 150 зразків ДНК, відбитків пальців та інших слідів, що мають допомогти встановити всіх причетних.

Крім того, поліція вивчає записи з відеокамер спостереження, що дозволили простежити маршрут втечі злочинців через Париж і сусідні департаменти. Зараз триває операція з пошуку можливих спільників, а також докладаються зусилля щодо повернення викрадених коштовностей, які складають історичну цінність для Франції.

Раніше у Парижі був пограбований музей Лувр, повідомила міністерка культури Фанції Рашида Даті. Інцидент стався 19 жовтня рано вранці, до відкриття. Ніхто із персоналу музею не постраждав.

За даними Le Parisien, у пограбуванні брали участь троє людей. Вони проникли в будинок через ділянку, де велися будівельні роботи, піднялися на вантажному ліфті, розбили вікна та увійшли до Галереї Аполлона.

Джерело видання стверджує, що злочинці викрали дев'ять предметів із колекції коштовностей Наполеона — серед них намисто, брошку, тіар та інші прикраси.

Лувр – найвідвідуваніший музей світу. Щороку до нього приходять близько дев’яти мільйонів людей.