У Парижі з Лувра вкрали коштовності Наполеона

У Парижі пограбований музей Лувр, повідомила міністерка культури Фанції Рашида Даті. Інцидент стався 19 жовтня рано вранці, до відкриття. Ніхто із персоналу музею не постраждав.

За даними Le Parisien, у пограбуванні брали участь троє людей. Вони проникли в будинок через ділянку, де велися будівельні роботи, піднялися на вантажному ліфті, розбили вікна та увійшли до Галереї Аполлона.

Джерело видання стверджує, що злочинці викрали дев'ять предметів із колекції коштовностей Наполеона — серед них намисто, брошку, тіар та інші прикраси.

Лувр – найвідвідуваніший музей світу. Щороку до нього приходять близько дев’яти мільйонів людей.