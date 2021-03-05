У Лувр повернули вкрадені майже 40 років тому частини лицарського обладунку часів Ренесансу

У Лувр повернули дві частини італійського лицарського обладунку часів Ренесансу, які були вкрадені у 1983 році. Про це повідомляє ВВС.

Оздоблені шолом та нагрудник впізнав військовий експерт з Бордо, якого попросили оцінити колекцію місцевої родини.

Поліція з’ясовує, як частини обладунку опинилася в цій сім’ї.

Обладунок, виготовлений між 1560-м та 1580 роками у Мілані, подарувала Лувру сім’я Ротшильдів у 1922 році.

Зникнення його частин 31 травня 1983 року досі залишається таємницею.

Директор Лувру назвав повернені предмети «винятковими».

Наразі база втрачених артефактів, яку веде поліція Франції, налічує понад 100 тисяч предметів. Лише минулого року до неї додали 900 предметів.