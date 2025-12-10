Зеленський повідомив про «продуктивну розмову» з представниками США

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «продуктивну розмову» з американською стороною – міністром фінансів Скотом Бессентом, зятем Трампа та учасником переговорів в Москі Джаредом Кушнером, головою і генеральним директором компанії BlackRock Ларрі Фінком.



За його словами, фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України.



«Ми обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні. Ми вже підготували й український погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну і формуватиме захищеність бізнес-клімату», – написав він у телеграмі.

Зеленський зазначив, що під час розмови також узгодили наступні контакти між командами.

«Як і завжди, з нашого боку затримок не буде. Працюємо на результат. Дякую Президенту Трампу і його команді за змістовну роботу та підтримку», – додав президент.

Раніше Зеленський повідомив, що є три документи щодо завершення війни РФ проти України: рамковий документ з 20 пунктів, документ щодо гарантій безпеки, а також документ щодо відновлення – проєкт, який «безумовно має працювати після того, як закінчиться війна або буде припинення вогню».

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.