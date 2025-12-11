У Болгарії на тлі протестів подав у відставку уряд

У Болгарії уряд Росена Желязкова пішов у відставку. Про це прем’єр-міністр оголосив на позачерговому брифінгу 11 грудня. Відставка відбулася на тлі тисяч протестів упродовж останніх двох тижнів по всій країні.

«Їхні вимоги – відставка уряду. І молоді, і старі, люди різних етнічних груп, різних релігій підняли свої голоси за відставку, тому цю громадянську енергію потрібно підтримувати, її потрібно заохочувати», – сказав Желязков.

Протести були спричинені бюджетом на 2026 рік, запропонованим у листопаді, а пізніше відкликаним. Він передбачав підвищення податків і соціального забезпечення для працівників приватного сектору, а також підвищення зарплат і державних витрат. Уряд відмовився від нього, але протести вже переросли у вимоги відставки та радикальної зміни моделі управління в Болгарії.

Відставка відбулася через день після того, як лідер владної партії ГЕРБ Бойко Борисов заявив, що уряд не піде у відставку до офіційного вступу країни до єврозони 1 січня.

Уряд Росена Желязкова перебував при владі з початку 2025 року.