Владна партія Болгарії прибрала український прапор із офісу – на «пряме прохання» китайських гостей

Національний прапор України, який майорів у штаб-квартирі болгарської владної партії ГЕРБ від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, був прибраний через зустріч партійного лідера, колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова з китайською делегацією. Про це йдеться у відповіді пресцентру партії на запитання болгарської служби Радіо Свобода.

Борисов зустрівся в понеділок із Сяо Цзе, заступником голови Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Китаю. Вони обговорили розвиток співпраці між двома країнами.

Після початку російського вторгнення Борисов неодноразово наголошував, що ГЕРБ підтримує Україну, засуджуючи агресію Росії.

На оприлюднених кадрах зустрічі було видно лише прапори Болгарії та Європейського Союзу, але не України.

«На цій зустрічі з китайською делегацією (прапор) було прибрано на їхнє пряме прохання», – повідомили Радіо Свобода в міжнародному відділі ГЕРБ. Партія уточнила, що «згідно з протоколом, не прийнято мати прапор країни, яка не бере участі в зустрічі».

Те, що український прапор не було прибрано зі штаб-квартири ГЕРБ під час інших міжнародних зустрічей Борисова, пояснювали неофіційною домовленістю між ЄС та США «вивісити український прапор із символічним значенням – із солідарності».

Це не перший випадок, коли відсутність українського прапора в офісі ГЕРБ привертає увагу.

У лютому 2025 року Борисов виступив із відеозверненням зі штаб-квартири, в якому прокоментував декларацію владної більшості, в якій Болгарія зобов'язалася не вводити війська в Україну. Тоді українського прапора в кадрі також не було видно, і ГЕРБ критикували за його зняття. Борисов, однак, заперечував ці твердження, наголошуючи, що прапор «стоятиме доти, доки ллється кров, доки не буде укладено мир».