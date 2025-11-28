Німеччина: суд взяв під варту українця підозрюваного в підриві «Північних потоків»

Німецький суд взяв під варту громадянина України, підозрюваного в диверсії на газопроводах «Північний потік» – про це повідомив Офіс генерального прокурора Німеччини 28 листопада.

«Слідчий суддя Федерального суду виконав сьогодні (28 листопада 2025 року) ордер на арешт громадянина України Сергія К.», – йдеться в повідомленні.

Сергія Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини напередодні. Тоді повідомлялося, що він постане перед слідчим суддею Федерального суду в Карлсруе у п’ятницю.

19 листопада стало відомо, що касаційний суд Італії відхилив апеляцію та ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» у Балтійському морі.

Українця Сергія Кузнєцова заарештували в серпні в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт. Кузнєцов став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». У Німеччині йому висунули кілька звинувачень, у тому числі за статтею про теракт. Провину у суді він не визнав.







