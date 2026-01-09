ОВА: війська РФ обстріляли лікарню у Херсоні, постраждали дві медсестри

Російські війська опівдні обстріляли лікарню у Херсоні, постраждали дві медичні сестри, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



За даними ОВА, у постраждалих – мінно-вибухові травми та контузії, внаслідок «прильоту» пошкоджене одне із відділень.

Минулої доби, за даними місцевої влади, через російську агресію загинули троє людей, ще 10 – поранені, серед них є двоє дітей.

11 листопада 2022 року українські військові звільнили Херсон від російської окупації. Місто, як і правобережна частина області, перебувало під контролем Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. Херсон був єдиним обласним центром, який окупанти захопили після 24 лютого 2022 року.

Нині Херсон щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди.

Також російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.