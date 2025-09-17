РФ засудила полоненого українського артилериста до 27 років суворого режиму

У російському Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд засудив українського військового Ігоря Кіма до 27 років колонії суворого режиму у справі про тероризм, повідомляє 17 вересня видання «Медіазона» з посиланням на пресслужбу суду.

Кіму інкримінували участь у терористичній спільноті та проходження навчання з метою терористичної діяльності через його належність до загону спеціального призначення «Азов».

Як повідомили з посиланням на вирок у пресслужбі суду, до «Азова» українець вступив ще навесні 2020 року, нібито «бажаючи покращити своє матеріальне становище».

На початку війни Кім служив у Маріуполі, і, за версією слідства, вів вогонь з артилерії по російських військах та підконтрольних угрупованню «ДНР» населених пунктах.

Під час процесу Кім визнав провину повністю, зазначили у пресслужбі суду.



