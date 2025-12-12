У Росії суд заочно засудив прокурора і суддів МКС після видачі ордера на арешт Путіна

Московський міський суд заочно засудив прокурора і вісьмох суддів Міжнародного кримінального суду до строків від 3,5 до 15 років позбавлення волі. Про це 12 грудня повідомили у Слідчому комітеті Росії та Генпрокуратурі РФ.

Фігурантами кримінальної справи стали прокурор МКС Карім Хан, судді Томоко Акане, Росаріо Сальваторе, Серхіо Херардо Угальде Годінес, Хайкель Бен Махфуд, Петр Гофманський, Карранса Лус дель Кармен Ібаньєс, Бертрам Шмітт, Рейне Аделаїда Софі Алапіні-Гансу.

Їх визнали винними у незаконному кримінальному переслідуванні, незаконному взятті під варту й приготуванні до нападу на осіб, які користуються міжнародним захистом.

Хана засудили до 15 років позбавлення волі, точні терміни для суддів не уточнюються.

Російські слідчі органи заявляють, що з лютого по березень 2022 року Карім Хан «незаконно притягнув до кримінальної відповідальності» громадян Росії, а президія МКС «дала вказівки суддям винести свідомо незаконні ордери про їхній арешт».

Не уточнюється, про яких саме росіян йдеться, хоча раніше Слідчий комітет Росії повідомляв, що справу відкрили через ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Ордери на арешт Путіна і Львової-Бєлової були видані у березні 2023 року. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей з окупованих територій України до Росії.

Як пояснили в МКС, є «розумні підстави» вважати, що Путін несе за це особисту відповідальність.

Крім того, МКС видав ордери на арешт секретаря Радбезу РФ, колишнього міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова, командувача ВПС, колишнього командувача далекої авіації Росії Сергія Кобилаша і колишнього командувача Чорноморським флотом РФ Віктора Соколова.