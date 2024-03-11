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Суддя, яка видала ордер на арешт Путіна, очолила Міжнародний кримінальний суд

Томоко Акане буде головою МКС впродовж трьох років
Томоко Акане буде головою МКС впродовж трьох років

Судді Міжнародного кримінального суду (МКС) на пленарному засіданні 11 березня обрали головою суду суддю Томоко Акане, йдеться на сайті інституції. Акане – одна з суддів, які видали ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна у березні 2023 року.

Новообрана голова МКС наголосила, що зосередиться на «сприянні діалогу між органами суду, представниками захисту та потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут».

Крім того, суддя Росаріо Сальваторе Айтала був обраний першим віцепрезидентом, а суддя Рейне Алапіні-Гансу – другою віцепрезиденткою. Члени президії МКС обираються на трирічний термін.

«Президія, що складається з президента та двох віцепрезидентів, відіграє ключову роль у забезпеченні стратегічного керівництва МКС в цілому», – вказано у повідомленні.

У липні минулого року Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане через ордер на арешт Путіна.

У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Через кілька днів російський Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора і трьох суддів МКС, які видали ордер.

У травні 2023 року Слідчий комітет заочно висунув ще одному судді МКС – Розаріо Сальваторе Айталі – звинувачення за кримінальними статтями про незаконне взяття під варту і про підготовку до нападу на представника іноземної держави. Тоді ж його оголосили у федеральний розшук, як і прокурора МКС Каріма Хана.

Міжнародний кримінальний суд – це міжурядовий орган кримінальної юстиції, у компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини агресії. Штаб-квартира МКС знаходиться в Гаазі. До штату організації входить понад 900 осіб з приблизно 100 країн світу.

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