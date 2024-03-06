Данілов: без справедливого суду над воєнними злочинцям не буде контактів з Кремлем

Російським воєнним злочинцям «ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей», а без справедливого суду неможливі контакти з російською владою, написав у мережі Х секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він спростував прогнози експертів про припинення вогню та початок консультацій і переговорів з Росією, і вкотре нагадав, що переговори не почнуться без відновлення територіальної цілісності України.

«Зусилля міжнародних посередників, які представляють потужні і могутні країни, необхідно спрямувати не на переконання України (щодо переговорів – ред.), а на повернення Росії до дій у рамках міжнародного права, а крім цього, що зараз більш важливо, ліквідацію джерел поставок підсанкційних товарів військового призначення на територію тимчасово існуючої РФ», – написав Данілов.

Він додав, що до переговорів Україну не підштовхне ані ситуація на фронті, ані «втома українців від війни».

«Обираючи між втомою або рабством, ми завжди оберемо свободу, за яку будемо боротися стільки, скільки це буде необхідно», – резюмував секретар РНБО.

На пресконференції 25 лютого президент України Володимир Зеленський укотре заявив, що не бачить можливості вести мирні переговори з Путіним, і що Україна запропонує «майданчик, на якому він (Путін – ред.) може погодитися з тим, що він програв цю війну».

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський представив план, який складається з десяти пунктів, відомий як «формула миру». Зокрема, він передбачає, що будь-які переговори з Москвою можуть розпочатися лише після повернення нею всіх зайнятих територій, включаючи Крим, та виведення військ із усіх окупованих нею регіонів. У вересні 2022 року в Україні затвердили рішення, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський також неодноразово заявляв, що риторика Путіна не свідчить про готовність до припинення війни. Державний секретар США Ентоні Блінкен у січні заявив, що не бачить ознак, які свідчили б про наближення переговорів між Україною і Росією стосовно тривалого припинення вогню

Американський Інститут вивчення війни (ISW), який проаналізував повідомлення в західних ЗМІ про можливі «сигнали Кремля» щодо готовності до переговорів, заявляє, що максималістські цілі Росії – контролювати Україну і послабити НАТО – залишаються незмінними.

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Також аналітики ISW зауважують, що Китай і Туреччина продовжують просувати власні переговорні платформи щодо врегулювання ситуації в Україні, які Кремль використовує для подальших власних інформаційних операцій, спрямованих на перешкоджання міжнародній підтримці України.

Після дипломатичних переговорів у Москві, які відбулися ввечері 2 березня, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні.