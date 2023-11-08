МВС Росії оголосило в розшук ще одного суддю МКС, який видав ордер на арешт Путіна

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук ще одного суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Серхіо Херардо Угальде Годінеса, який видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Про це повідомляють російські державні ЗМІ.

За якою статтею він оголошений у розшук – не уточнюється.

Раніше відомство вже оголосило у розшук двох інших суддів МКС: Томоко Акане і Розаріо Сальваторе Айталу, а також прокурора МКС Каріма Хана. Проти них у Росії порушили справу про «притягнення завідома невинуватого до кримінальної відповідальності» і «підготовку до нападу на президента».

Справу проти представників МКС порушили після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на арешт Путіна і Львів-Бєлової за звинуваченням у незаконному переміщенні українських дітей до Росії. Це оцінюється як воєнний злочин. МКС не визнає імунітет голів держав, якщо йдеться про розслідування воєнних злочинів.

Також у вересні МВС Росії оголосило у розшук голову МКС Петра Гофманського, його заступницю Лус Дель Кармен Ібаньєс Каррансу і суддю МКС Бертрама Шмітта. За якою статтею розшукують їх, невідомо.

Росія не визнає юрисдикцію МКС і не бере участі в його роботі. Москва не є учасницею Римського статуту, що визначає дії суду.