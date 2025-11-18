Доступність посилання

Директор НАБУ: операції «Мідас» не було б, якби не липневі протести

Протест проти законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Київ, 24 липня 2025 року
Протест проти законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Київ, 24 липня 2025 року

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос висловив думку, що оприлюднення розслідування в справі «Мідас» не відбулося б, якби в липні влада не відступила від спроб послабити незалежність антикорупційних органів. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

На запитання про те, чи змогли б українці зараз чути оприлюднені плівки, якби парламент тоді залишив у силі законопроєкт, що фактично ліквідував би незалежність НАБУ і САП, Кривонос заявив:

«Я думаю, що цієї справи не було б. Вона була б точно знищена».

Читайте також: «Плівки Міндіча»: які можуть бути політичні наслідки?

Депутати 22 липня підтримали законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом, 31 липня, Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

