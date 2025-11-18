Директор НАБУ: операції «Мідас» не було б, якби не липневі протести

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос висловив думку, що оприлюднення розслідування в справі «Мідас» не відбулося б, якби в липні влада не відступила від спроб послабити незалежність антикорупційних органів. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

На запитання про те, чи змогли б українці зараз чути оприлюднені плівки, якби парламент тоді залишив у силі законопроєкт, що фактично ліквідував би незалежність НАБУ і САП, Кривонос заявив:

«Я думаю, що цієї справи не було б. Вона була б точно знищена».

Депутати 22 липня підтримали законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом, 31 липня, Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».