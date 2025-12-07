На фронті від початку доби відбулось 78 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 7 грудня на фронті відбулось 78 бойових зіткнень Сил оборони з російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У командуванні кажуть, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках армія РФ здійснила 79 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

«На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивають дві російські атаки. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку війська РФ наступальних дій не проводили», – зазначили у Генштабі.

Водночас на Лиманському напрямку російська армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків. Одне зіткнення триває.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що на Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 13 штурмових дій у районах Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Яблунівка та в бік Костянтинівки, Іванопілля, Новопавлівки, Софіївки, два боєзіткнення тривають.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в бік Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Мирнограда, Молодецького, Новопавлівки та у районах Новоекономічного, Котлиного, Удачного, Дачного. Сили оборони стримують натиск і відбили 21 атаку, шість боєзіткнень ще тривають», – йдеться в оперативному зведенні.

Наприкінці листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що російська пропаганда поширює заяви президента РФ Володимира Путіна, намагаючись створити враження, що українська лінія фронту нібито «скоро обвалиться». Але, за оцінкою аналітиків, ці твердження не мають під собою підстав й спрямовані на те, щоб змусити Україну й західних союзників погодитися на умови Кремля, яких Росія не здатна досягти у військовий спосіб.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.