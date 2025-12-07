ОВА: у Новгород-Сіверському через атаку РФ загинула людина

У Новгород-Сіверському на Чернігівщині через російську атаку загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.



«Новгород-Сіверський атакували ворожі «герані». Є руйнування. Пошкоджений райвідділ поліції, медичний коледж і житлові будинки. У власній домівці внаслідок атаки загинув 50-річний цивільний чоловік. Травмована поліцейська. На місцях прильотів працювали вогнеборці, гасили пожежі», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.