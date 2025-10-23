«Кожен день щось приносить»: Зеленський про переговори з Трампом

Президент Володимир Зеленський прокоментував у Брюсселі результати своєї зустрічі з Дональдом Трампом у Білому Домі. Про це він сказав під час пресконференції після участі в саміті Євроради 23 жовтня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Президент прокоментував повідомлення в медіа, що зустріч завершилася менш вдало, ніж очікувалося. Він сказав, що вважає їх «непоганими».

«Не буду вдаватися в подробиці – отже, результатом цієї зустрічі є санкції щодо російської енергетики, відсутність саміту в Угорщині без України, і у нас ще немає «Томагавків». Ось і все. Це результат. Гадаю, непоганий. Побачимо. Я не знаю насправді. Кожен день щось приносить. Не знаю, можливо, завтра у нас будуть «Томагавки». Я не знаю», – сказав Зеленський.

Читайте також: Медведєв назвав санкції США і скасування саміту з Путіним «актом війни» проти РФ

Український президент також прокоментував можливу вимогу Путіна до української сторони відійти з підконтрольних їй територій Донбасу буцімто в обмін на звільнення російськими силами окупованих частин Херсонщини і Запоріжжя:

«Це не обмін, коли ви обмінюєте свою територію на свою територію… Це не обмін, а щось божевільне – я не знаю, що це означає».

22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті була скасована. «Мені це просто здалося неправильним. Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого повинні досягти. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому», – сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з генсекретарем НАТО Марком Рютте у Вашингтоні, Трамп сказав, що «настав час» для посилення санкцій проти Росії. Незадовго до цього Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу», а також їхніх дочірніх компаній.



