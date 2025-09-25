Санкції США проти сербської NIS будуть введені з 1 жовтня – Вучич

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що США відклали запровадження санкцій проти сербської нафтової промисловості (NIS) лише на чотири дні, що означає, що вони будуть введені з 1 жовтня.

10 січня США внесли найбільшу нафтову компанію Сербії до списку санкцій через так званий «вторинний ризик», пов’язаний з тим, що більша частина акцій компанії належить Росії, яка продовжує свою агресію проти України.

Санкції проти NIS до цього часу відкладалися шість разів, востаннє – до 26 вересня. Протягом цього періоду сербська влада вела переговори як з російською, так і з американською сторонами.

«Ми були надзвичайно справедливими як до наших російських партнерів, так і до наших американських партнерів. Ми будемо намагатися бути справедливими, але люди повинні знати, що нам доведеться заплатити надзвичайно високу ціну», – заявив Вучич у зверненні до сербських ЗМІ в Нью-Йорку, де він бере участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Вучич заявив, що Сербія є «побічною жертвою у відносинах між американцями та росіянами».

«Ми, безсумнівно, переживаємо складні часи і нас чекає важка зима», – сказав він.

Тим часом структура власності NIS кілька разів змінювалася. У вересні російська компанія «Газпром» вийшла зі складу власників NIS, а інша компанія, якою керує «Газпром», – «Інтеллігенс» із Санкт-Петербурга – стала одним із значних власників.