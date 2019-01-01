(Друкуємо мовою оригіналу)

Документальный фильм о войне на Донбассе «Отдаленный лай собак» вошел в шорт-лист премии «Оскар». Также на награду претендовала картина Сергея Лозницы «Донбасс», но не вошла в список. При этом, «Донбасс» получил приз на Каннском кинофестивале. О конфликте на Донбассе снимают все больше фильмов, выигрывают награды и получают признание в Европе. Как Донбасс стал трендом в кино? Чего не хватает фильмам про Донбасс? И почему режиссеры игнорируют тему Крыма? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил кинокритик Андрей Алферов.

– Андрей, согласны ли вы, что по результатам прошедшего 2018 года Донбасс стал трендом не только украинского, но и в каком-то смысле, мирового кино?

– Я бы не назвал это трендом. С одной стороны, это горячая тема, потому про нее так высказываются. С другой стороны, это тема конъюнктурная. Потому что есть художники и их интересует это пространство для того, чтобы поднимать какие-то важные для них вопросы, но есть такие конъюнктурщики, которые понимают, что под эту тему дадут денег, награду или грант. И этой темой выгодно заняться.

Мы проходим тот же этап, который в свое время проходила Югославия, когда там все вспыхнуло. Когда эти Балканы пылали в конце 1990-х в начале 2000-х, это было везде в кино, при чем за это брались большие художники. Это было у всех на слуху и невозможно было игнорировать эту тему.

В большей части это констатация того, что происходит, а осмысления нет. Все рассказывают про следствия, а про причины расскажите

Но пока это в большей части констатация того, что происходит, а осмысления нет. Все рассказывают про следствия, а про причины расскажите. Часть фильмов, такие как «Позывной Бандерас» это инструменты информационной войны. Другое дело, что информационная война «казенная» и кино «казенное», а все «казенное» делается на достаточно низком уровне и показатели в кинотеатрах еще этим продиктованы. Зритель же не дурак.

– Если в целом говорить, то тренд это конъюнктура и дело только в войне?

– Война это конфликт для драматурга. Там проявляются те стороны человека, которые никогда не проявятся в мирной жизни.

Тренд, это когда есть ряд художников, которые высказываются на эту тему. Мы пытаемся понять, что там происходит, за кого кто сражается. Например, «Отдаленный лай собак» – это занятная картина, но удобно из сытой Европы снимать все, что происходит на Донбассе. Выбран ребенок, он конечно выжмет эмоцию из зрителя. А какие кто перед собой цели ставит – это мутная вода.



Еще зависит, для какого зрителя. Солдатам не нужно эту правду показывать, им и так там тошно, их надо поддерживать. Для каждого должно быть свое кино. Но обязательно осмысление, не констатация. Мы и так понимаем, что у нас война. Война на Донбассе это не причина, а следствие. Но следствие чего?

– Фильм «Донбасс» Сергея Лозницы это не попытка своеобразного осмысления?

– Не совсем. Лозница не говорит почему это случилось, а показывает, как человек превращается в скотину в условиях войны.

– Если привести примеры фильмов, как осмысление какого-то конфликта, какие картины вы бы назвали? И через какое время они становятся возможными, возможны ли они во время того, как идет конфликт?

– Это сложнее всего, нужна хоть маленькая дистанция. «Апокалипсис сегодня» Фрэнсис Коппола начал снимать в 1977 году. Они собирались его снимать с Джорджем Лукасом еще в 1968, но студия не дала зеленый свет. Там грандиозное осмысление, была найдена и литературная основа. Как Коппола пошутил на пресс-конференции в Каннах, что это фильм не про Вьетнамскую войну, этот фильм и есть Вьетнамская война.

Война не против плоти, не против человека. Это большие политические игры, в которые человеку почему-то хочется ввязываться

Фильм «38-я параллель» про Южную и Северную Корею, когда два брата по разные стороны баррикад сражаются друг с другом. Есть масса военных драм. Лучшая военная драма это та, после которой ты понимаешь, что война это мерзость. И это есть везде. В «Спасти рядового Райана» артикулируется мысль, что Капитану Миллеру, которого играет Том Хэнкс, совершенно плевать на то, кто этот Райан, он хочет вернуться домой к жене – такое естественное человеческое желание. Ни воевать, ни произносить лозунги, всю эту дрянную риторику, придуманную штабистами и сейчас создаваемую спичрайтерами политиков.

Война не против плоти, не против человека. Это большие политические игры, в которые человеку почему-то хочется ввязываться.

– Если подвести итоги 2018 года, какой фильм вы бы назвали лучшим, сильным, интересным о Донбассе?

– «Донбасс» Сергея Лозницы. Он ближе всего. Он не раскрывает сути ментальности Донбасса, но он показывает, что происходит с человеком. Он не щадит ни одних, ни других. Нет в войне благородства и гуманности. Все люди в это ввязывающиеся, выглядят на экране так, как в фильме у Лозницы.

– Авторский документальный фильм «Отдаленный лай собак», наверное, самый близкий фильм людям, живущим возле войны и самый интересный на данном этапе мировой общественности. Может поэтому его и отобрали в шорт-лист Оскара?

– Он сердобольный. «Донбасс» слишком сложный для Оскара, нужно вникать в детали. А здесь все просто – ребенок на войне. Возьмите эту историю и перенесите в другой конфликт.

– Что интересно, фильм подчеркнуто аполитичен, о чем рассказывал сам режиссер. Стерильная картинка и она пришлась ко двору на Оскаре.

Все лучшие фильмы о войне снимали люди, которые либо не воевали вовсе, либо были там недолго. Потому что через месяц возникает привыкание

​– С моей точки зрения, это манипулятивная штука. Если это документальное кино, показывай все как есть. Ребенок же тоже это слышит, тоже как-то транслирует.

Можно вычленить гуманистический месседж. Но я почему-то не верю в искренность. Для чего это нужно? Для жителей Донбасса? У них уже привыкание, они этого не замечают. Им это смотреть неохота. Все лучшие фильмы о войне снимали люди, которые либо не воевали вовсе, либо были на войне очень недолго. Потому что через месяц возникает привыкание.

Можно почитать «На Западном фронте без перемен», чтобы понять происходящее. Ремарк это писал будучи очень молодым человеком. И все, что он видел, фиксировал, невозможно показать глазами бывалого солдата. Потому что у него уже возникает привычка.

– Вы можете вспомнить фильм о Крыме, еще одной конфликтной теме? Большая тема, а осмысления в кино нет. Почему? Только в этом году появится фильм «Черкассы» Тимура Ященко об обороне морского тральщика, события были пять лет назад. О Донбассе уже немало фильмов.

– Донбасс можно снять, поехать на близкую территорию. А как снять Крым? Про него сейчас могут снимать только россияне. Это тихий ужас, если они снимают на эту тему. Это часть большой информационной войны и это не художественные произведения.

Если большие русские художники захотят снять правдивый фильм про Крым, им просто не дадут этого сделать

Если большие русские художники захотят снять правдивый фильм про Крым, им просто не дадут этого сделать. Нужно найти подходящую натуру и на какие-то большие европейские деньги, чтобы рассказать, что там произошло. А как показать Крым без Крыма? Можно констатировать, а какие мы сделаем выводы? Это следствия.

Сепаратизм – если начать рассуждать, почему у нас отняли Крым. А на кухнях это обсуждают, люди помнят, что Украина не занималась Крымом. Кто про это расскажет? Почему не отняли Киев, Харьков или Одессу. Мы все понимали, что это Украина. А там не было такого понимания. Попробуйте подать такой сценарий.

– Сами жители Донецкой и Луганской областей, в большинстве своем, не видели фильмов, которые пытаются осмыслить тему о них же. С вашей точки зрения, должны ли они смотреть эти фильмы, чтобы преодолевать проблемы с культурой, патернализмом?

– Конечно, а как можно менять сознание людей? Это только культура может делать. Если бы сняли хорошее кино, и оно могло до них достучаться, у них бы не было вопросов, а на каком языке. У нас катастрофически мало кинотеатров. Люди привыкли смотреть по телевизору, кинотеатров в некоторых городах попросту нет.

– Вы говорите, что многие фильмы для жителей Донбасса будут неинтересны, ведь они знают все и так. Или нет?

– Не ограничивается фильмами о Донбассе. Наша сегодняшняя жизнь на 70% почерпнута из американского кино. Это все пришло из американской жизни через кино. То есть, это инструмент. Если снимать кино про Украину, придумывать фиктивные решения существующих проблем, например, как война на Донбассе закончилась. Не обязательно тыкать жителям Донбасса о том, как они живут. Показывайте другое кино. Человек выходит из зала, он не меняется, но у него заседают какие-то схемы. Это ложь, но она лучше помогает понять правду жизни.

– Касательно роли Госкино. Во всех фильмах украинских, которые мы обсуждаем, есть большой процент, треть-половина стоимости компенсирована Госкино. Это все деньги из бюджета Украины. Почти все эти фильмы провалились в прокате, почти все эти фильмы каким-то образом эксплуатируют эту тему, с вашей точки зрения. Вина ли это Госкино? Или нужно вкладывать больше?

Без государственной структуры здесь не будет кино. Это важно. Они способствовали появлению тут кино

– Без государственной структуры здесь не будет кино. Это важно. Они способствовали появлению тут кино. Тут не было большого бизнеса кино, как в США. Тут стали давать деньги, но есть человеческий фактор: кому дают деньги, кто решает, зачем человеку, который провалил уже три проекта, дают еще фильм. Казенное к этому отношение, никто душу из автора и продюсера не вытрясает.

– Получается, Сергею Лознице давать не стоит? Фильм провалился в прокате.

– Ему деньги давать стоит, потому что он главный кинодипломат Украины. Он вывел Украину на международный рынок. Он первый привел Украину в Каннский конкурс в 2010 году. И это важнее всего, потому что культурный диалог происходит через кино.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)