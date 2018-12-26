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Миллиард гривен на украинское кино выделило государство в 2018 году, половина – на патриотические фильмы. Самоокупиться удалось комедии «Скажене Весілля», которая собрала более 2-х миллионов долларов кассовых сборов. Фильмы про войну на Донбассе такими показателями похвастаться не могут, хотя эксперты и отмечают: желающих поддержать отечественное кино с каждым годом становится все больше. Какие фильмы о Донбассе стали знаковыми для 2018 года, вспоминало Радио Донбасс.Реалии.

​«Дикое поле» – фильм-вызов и съемочной команде, и зрителям. Для главного героя это первая роль на большом экране, для режиссёра – первый полный метр, для писателя – первая экранизация произведения, а для зрителя – приключенческий экшн. Историю о парне Германе, которому приходится вернуться в родной Старобельск, чтобы управлять бензоколонкой, оставшейся в «наследство» от брата, экранизировал Ярослав Лодыгин. Съемки проходили в Старобельське – в родном городе Сергея Жадана. Сам писатель также снялся в эпизоде и назвал такой опыт лучшими тремя секундами своей жизни.

В отличие от книги, здесь меньше матов, говорят зрители. Да и сам фильм сильно отличается от романа, но совершенно от этого не страдает. Показатели налицо: более двух миллионов в прокате.

Военный детектив «Позывной Бандерас» рассказывает о разведчике, который должен разоблачить группу диверсантов и обезвредить русского подрывника «Ходока». Главного героя Антона Саенко на малой Родине считают предателем, а именно возле родного села происходят все события, что усложняет работу разведывательной группы.

Несмотря на хорошую оценку кино со стороны самих участников боевых действий, в прокате фильм провалился: чуть больше 750 тысяч гривен. Уже после первой недели проката автор Сергей Дзюба сообщил, что ленту могут снять из-за плохих прокатов. Одна из причин таких показателей, по мнению экспертов, то, что фильм показывали в утренние и дневные сеансы.

​«Донбасс» – одна из самых обсуждаемых премьер этого года. Картина Сергея Лозницы состоит из 13 новелл, основанных на документальных материалах о событиях «русской весны» 2014-го года на оккупированных теперь территориях.Фильм был создан при участии Украины, Германии, Нидерландов и Франции.

Весной этого года «Донбасс» получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». Фильм ждали и в украинском прокате, чтобы оценить. Ажиотаж был немаленький.

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По словам экспертов, в кинотеатрах Одессы и Харькова «Донбасс» получил топ продаж по сети и даже продлил прокат. Фильм действительно вызвал бурю эмоций в социальных сетях: здесь и обвинения в «стигматизации» переселенцев, и угроза реинтеграции оккупированной части Донбасса, были же и те, кого картина заставила посмотреть по-новому на «русскую весну» и себя самих.

«Донбасс» не попал в шорт-лист премии Американской киноакадемии «Оскар», но там оказался документальный фильм про Украину «Отдаленный лай собак» Саймона Леренга Вильмонта. Картина рассказывает о жизни десятилетнего мальчика Олега вместе с бабушкой в селе Гнутово Донецкой области. Ребенок каждый день наблюдает за тем, как уезжают из села жители, а сам остается дома – прячется в подвале от снарядов, ходит на могилу матери и занимается хозяйством.

​За год «Отдаленный лай собак» собрал более 20-ти наград, а в январе поборется за место в списке номинантов «Еврооскара».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)