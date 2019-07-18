У Росії знову оштрафували Google

Російська організація з контролю за засобами масової інформації «Роскомнагляд» оштрафувала компанію Google на 700 тисяч рублів (11 тисяч доларів).

У відомстві вважають, що пошуковик недостатньо фільтрує заборонену в Росії інформацію і продовжує видавати близько третини заборонених посилань.

5 липня «Роскомнагляд» склав протокол щодо Google за порушення, які передбачають штраф від 500 до 700 тисяч рублів. За словами представників відомства, компанії виносили попередження, в яких роз’яснювали вимоги законодавства.

Голова відомства в квітні заявляв, що «Роскомнагляд» має на меті домогтися повного блокування заборонених посилань.

У грудні Google оштрафували на 500 тисяч рублів (7900 доларів) за те, що компанія вирішила не фільтрувати результати пошуку, незважаючи на попередження «Роскомнагляду». У лютому компанія оплатила штраф і почала обмежувати доступ до частини посилань.