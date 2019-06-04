Tinder заперечує передачу даних про користувачів російській владі

У сервісі знайомств Tinder підтвердили, що надали «Роскомнагляду» дані для включення до реєстру організаторів поширення інформації. Однак це не означає передачу даних про російських користувачів спецслужбам, заявив російському виданню «Коммерсант» офіційний представник сервісу знайомств.

У компанії зазначили, що отримали запит на реєстрацію від російських органів влади, і на даний момент зареєструвалися, щоб відповідати вимогам закону. Ніяких даних російському уряду Tinder не передавав, уточнили в сервісі.

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Раніше російська служба Радіо Свобода повідомила, що «Роскомнагляд» вніс мобільний застосунок для знайомств Tinder до реєстру розповсюджувачів інформації. Відтак сервіс зобов’язаний протягом півроку зберігати переписку користувачів з Росії та ділитися даними про них зі спецслужбами.

У 2017 році французька журналістка Юдіт Дюпорталь надіслала до Tinder запит на всі дані, які сервіс зберігає про неї як про користувачку. Компанія надіслала їй 800-сторінковий документ, в якому були збережені усі профілі чоловіків, які вона обирала для знайомства, інформація про їхній вік, її листування в сервісі за чотири роки з моменту реєстрації, інтереси, фотографії з Instagram, реакції на дописи з Facebook та дати всіх переписок.

Власники Tinder зареєстровані в США.