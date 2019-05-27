Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Травень 2019, Київ 00:26
Новини | Політика

Суд повернув блогеру Барабошку закордонний паспорт

Печерський суд зняв блогеру Барабошку обмеження на пересування

Дивитись коментарі

Печерський районний суд Києва повернув блогеру Олександру Барабошку закордонний паспорт.

«Сьогоднішній день відновив мою віру в правосуддя. Не вдаючись в довгі юридичні аспекти, резюмую – проміжна перемога. Знімається обмеження на пересування і поїду забирати закордонний паспорт. Застава ще лишається, але думаю і з цим справимось», – написав Барабошко у Facebook.

29 листопада 2019 року у справі щодо нібито сексуальних домагань і погроз від імені заступника голови департаменту захисту економіки Національної поліції Олександра Варченка на адресу студентки Наталі Бурейко затримали політтехнолога Володимира Петрова.

Його підозрюють у порушенні таємниці листування, телефонних розмов та порушенні недоторканності приватного життя, дачі неправдивих свідчень і втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу, державної виконавчої служби чи приватного виконавця.

У цій же справі затримали блогера Олександра Барабошка, якого згодом відпустили під заставу в 3 мільйони гривень.

/**/ /**/ /**/ Справу про погрози Наталії Бурейко буде розслідувати СБУ
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Tinder-скандал на «курячих ніжках»: 5 історій сталкінгу по-українськи

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG