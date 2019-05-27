Суд повернув блогеру Барабошку закордонний паспорт

Печерський районний суд Києва повернув блогеру Олександру Барабошку закордонний паспорт.

«Сьогоднішній день відновив мою віру в правосуддя. Не вдаючись в довгі юридичні аспекти, резюмую – проміжна перемога. Знімається обмеження на пересування і поїду забирати закордонний паспорт. Застава ще лишається, але думаю і з цим справимось», – написав Барабошко у Facebook.

29 листопада 2019 року у справі щодо нібито сексуальних домагань і погроз від імені заступника голови департаменту захисту економіки Національної поліції Олександра Варченка на адресу студентки Наталі Бурейко затримали політтехнолога Володимира Петрова.

Його підозрюють у порушенні таємниці листування, телефонних розмов та порушенні недоторканності приватного життя, дачі неправдивих свідчень і втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу, державної виконавчої служби чи приватного виконавця.

У цій же справі затримали блогера Олександра Барабошка, якого згодом відпустили під заставу в 3 мільйони гривень.