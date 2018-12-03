За блогера Барабошка внесли 3 млн гривень застави – адвокат

За блогера Олександра Барабошка внесли близько 3 мільйонів гривень застави, повідомив адвокат Андрій Смирнов у Facebook.

«Застава перерахована на казначейський рахунок суду в першій половині дня, але Держфінмоніторинг не пропускає платіж. Мабуть, перевіряють кожного, хто надіслав (гроші – ред.), на причетність до фінансування сепаратизму», – заявив Смирнов.

Він додав, що бачив Барабошка в слідчому ізоляторі, блогер без очевидних ознак будь-якого фізичного впливу на нього.

Барабошка заарештували до 29 січня з альтернативою застави в розмірі близько 3 мільйонів гривень у справі про звинувачення в сексуальних домаганнях та погрозах з боку заступника голови департаменту захисту економіки Національної поліції Олександра Варченка на адресу студентки Наталі Бурейко.

8 листопада на її сторінці у Facebook з’явився допис, у якому вона заявляє, що «стала жертвою цинічною провокації» і вибачається перед сім’єю Варченка.

29 листопада прокуратура повідомила про затримання у цій справі «громадянина П.». Його підозрюють у порушенні таємниці переписки, телефонних розмов та порушенні недоторканності приватного життя. Згодом стало відомо, що мова йде про політтехнолога Володимира Петрова. Йому обрали домашній арешт до 27 січня.

І Барабошко, і Петров своєї провини не визнають.