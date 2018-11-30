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30 Листопад 2018, Київ 19:16
Новини | Події

Суд заарештував блогера Барабошка з альтернативою застави в розмірі 3 млн гривень

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Печерський районний суд Києва заарештував блогера Олександра Барабошка до 29 січня з можливістю застави в розмірі близько 3 мільйонів гривень, повідомив прокурор.

Суд обирав міру запобіжного заходу в закритому режимі.

Барабошка заарештували в справі про звинувачення в сексуальних домаганнях та погрозах з боку заступника голови департаменту захисту економіки Національної поліції Олександра Варченка на адресу студентки Наталі Бурейко.

8 листопада на її сторінці у Facebook з’явився допис, у якому вона заявляє, що «стала жертвою цинічною провокації» і вибачається перед сім’єю Варченка.

29 листопада прокуратура повідомила про затримання у цій справі «громадянина П.». Його підозрюють у порушенні таємниці переписки, телефонних розмов та порушенні недоторканності приватного життя. Згодом стало відомо, що мова йде про політтехнолога Володимира Петрова.

Справу про погрози Наталії Бурейко буде розслідувати СБУ
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