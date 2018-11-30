Суд заарештував блогера Барабошка з альтернативою застави в розмірі 3 млн гривень

Печерський районний суд Києва заарештував блогера Олександра Барабошка до 29 січня з можливістю застави в розмірі близько 3 мільйонів гривень, повідомив прокурор.

Суд обирав міру запобіжного заходу в закритому режимі.

Барабошка заарештували в справі про звинувачення в сексуальних домаганнях та погрозах з боку заступника голови департаменту захисту економіки Національної поліції Олександра Варченка на адресу студентки Наталі Бурейко.

8 листопада на її сторінці у Facebook з’явився допис, у якому вона заявляє, що «стала жертвою цинічною провокації» і вибачається перед сім’єю Варченка.

29 листопада прокуратура повідомила про затримання у цій справі «громадянина П.». Його підозрюють у порушенні таємниці переписки, телефонних розмов та порушенні недоторканності приватного життя. Згодом стало відомо, що мова йде про політтехнолога Володимира Петрова.