WSJ: США і Євросоюз готують нові санкції проти Росії

Сполучені Штати і Євросоюз готуються запровадити низку санкцій проти Росії, про деякі з них може бути оголошено в середу, повідомляє газета Wall Street Journal.



За даними газети, Єврокомісія має намір запропонувати нові експортно-імпортні обмеження, включаючи заборону на імпорт частини російських алмазів. Вона також має намір розширити список російських офіційних осіб і функціонерів у сепаратистських регіонах, щодо яких застосували санкції.



Сполучені Штати збираються запровадити більш масштабні санкції для посилення фінансового тиску на Кремль та ізоляції російської економіки. Об'єкти санкцій можуть бути пов'язані з державними фінансовими органами, що мають ключове значення для функціонування економіки: Агентство зі страхування вкладів (АСВ), яке гарантує банківські вклади Росії, та російська платіжна система «Мир». Санкції також можуть бути запроваджені проти Національного клірингового центру і Національного розрахункового депозитарію, що забезпечують нормальне функціонування російського ринку цінних паперів.

Адміністрація Байдена також розглядає можливість відключення від системи SWIFT ще кілька російських банків, розширення переліку товарів, заборонених до експорту в Росію, і запроваджених санкцій проти кількох російських компаній.

Рішення про те, які з цих санкцій будуть введені, поки не ухвалено, пише газета.

Як повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк припустив, що наступна пропозиція щодо санкцій надійде до країн-членів ЄС пізніше цього тижня, а перше обговорення між представниками ЄС відбудеться в п’ятницю.



Обговорення в Єврокомісії відбуваються на тлі суперечок щодо майбутнього санкцій. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликає послабити санкції, рішення про продовження яких має бути ухвалене у січні. Польща та країни Балтії наполягають на тому, що лише посилення санкцій позбавить Кремль фінансових можливостей для ведення війни. Євросоюз востаннє запроваджував санкції проти Росії в липні.