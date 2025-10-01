Єгор Потапов

Крим. Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав інформацію про це.

Є дані, що Олег Зубков має розгалужений бізнес у Португалії.

«У Зубкова цілий комплекс вілл на Азорських островах, які здаються туристам. Також ним викуплений великий аквапарк на узбережжі материкової Португалії, є у нього й будівельний бізнес, що розширюється, у цій країні. Зубков, який називає себе «олігархом», налагодив канали виведення своїх надприбутків від бізнесу на тваринах до ЄС. Це яскравий приклад того, що санкції щодо Криму мають ще багато дірок навіть для таких публічних посібників окупації, як «амбасадор російського Криму», пан Зубков», – розповів Крим.Реалії правозахисник на умовах анонімності.

Зубков та Алексагіна перебувають у базі «Миротворця», вони не просто колаборанти – вони посібники і пропагандисти «русского мира»

У коментарі Крим.Реалії активіст кампанії #LiberateCrimea з Криму зазначив, що Зубков і Тетяна Алексагіна давно вийшли за межі Криму зі своєю пропагандою «русского мира».

«Зубков та Алексагіна перебувають у базі «Миротворця», вони не просто колаборанти – вони посібники і пропагандисти «русского мира». Багатомільйонна аудиторія численних каналів Алексагіної охоплює багато тисяч жителів найрізноманітніших країн.

На них вона транслює наративи «русского мира» і політику Кремля. Разом із Зубковим вони часто виїжджають на окуповані території південного сходу України, пропагують так звану «СВО» (так у Росії називають свою повномасштабну війну проти України – КР).

При цьому вони вільно виїжджають до ЄС, щоб далі розвивати там свій бізнес. Так не повинно бути», – зазначив активіст на умовах анонімності.

У коментарі Крим.Реалії експерт із міжнародного права, доктор юридичних наук Борис Бабін вважає цю ситуацію провокацією спецслужб Росії щодо України та ЄС.

Ця ситуація вимагає змін, а саме внесення Зубкова до санкційних списків, а також його міжнародного розшуку

«Заяви Олега Зубкова про поїздку до Португалії, масово поширені окупаційною пропагандою, варто вважати черговою провокацією російських спецслужб із просування їхніх «кримських» наративів у цивілізованих країнах.

Незалежно від того, куди насправді відправлять Зубкова, самі ці провокації ґрунтуються на двох факторах: на жаль, цей колаборант не потрапив до санкційних списків того ж Євросоюзу, а також немає жодних публічних даних щодо його засудження українським судом чи його розшуку українськими правоохоронцями.

Безумовно, ця ситуація вимагає змін, а саме внесення Зубкова до санкційних списків, а також його міжнародного розшуку за ймовірно скоєні ним протиправні дії, включно із «загальнокримінальними» статтями», – прокоментував ситуацію експерт.

Ексдепутат Верховної Ради України із Севастополя, депутат Київської міськради Дмитро Білоцерковець вважає, що Україна має ініціювати запровадження міжнародних санкцій щодо Зубкова та його спільниці.

«Насамперед посібників-окупантів має засудити українське правосуддя, далі на підставі рішень судів Україна повинна ініціювати запровадження міжнародних санкцій для таких персон, що означатиме заморожування їхніх активів та передачу прибутку від діяльності таких активів на користь України в межах програм постачання зброї та відновлення інфраструктури», – зазначив депутат.

Владислав Мірошниченко, експерт, керівник проєкту громадської організації «Кримський центр», вважає цю ситуацію явною недоробкою з боку відповідальних за запровадження санкцій осіб.

Все майно цих злочинців на Заході має бути конфісковане

«Це яскравий показник того, що Україна і світ мають посилити роботу над запровадженням санкцій проти людей, які підтримують та пропагують «русский мир». Все майно цих злочинців на Заході має бути конфісковане, а самі вони оголошені в розшук для притягнення до відповідальності», – поділився своєю думкою з Крим.Реалії експерт.

20 вересня у парку левів «Тайган» відбувся святковий вечір, присвячений порятунку Олега Зубкова від нападу лева. На заході брали участь представники російського «уряду» Криму в особі «віцепрем'єрів» Ірини Ківіко та Альберта Куршутова. На цьому заході Олег Зубков повідомив, що викупив у власника найбільше найближче до парку левів «Тайган» сільгосппідприємство «Зеленогір'я», де одразу виплатив борги підприємства у розмірі понад ста мільйонів рублів.