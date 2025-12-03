Доступність посилання

Вибух у Харкові: число жертв зросло

Наслідки вибуху в Харкові, 3 грудня 2025 року
Наслідки вибуху в Харкові, 3 грудня 2025 року

У Харкові зросла кількість загиблих через вибух, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Збільшилася кількість жертв від вибуху на Олексієвці – загиблих вже двоє. Пошуково-рятувальні роботи тривають», – написав він у телеграмі.

Раніше місцева влада повідомила, що у Шевченківському районі Харкова пролунав вибух, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Причину вибуху Терехов не уточнював.

Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що, за попередніми даними, під час вибуху пошкоджені три автомобілі, також сталося займання 4 гаражів.

У ДСНС додали, що сьогодні вдень у гаражному кооперативі Шевченківського району стався вибух, причина якого встановлюється. За даними рятувальників, загинули дві людини, ще троє постраждали.

