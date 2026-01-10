Рубіо пояснив, чому США вийшли з 66 міжнародних організацій

США оголосили про вихід з 66 міжнародних організацій через «неефективність, марнотратність і шкідливість», заявив держсекретар США Марко Рубіо.

«Трамп оголосив про вихід США з 66 міжнародних організацій, які були визначені в ході проведеного адміністрацією Трампа аналізу неефективних, марнотратних і шкідливих міжнародних організацій. Президентський меморандум спрямований проти інституцій, які є надлишковими за своїм обсягом, погано керованими, непотрібними, марнотратними, погано організованими, захопленими інтересами суб'єктів, які просувають свої власні програми, суперечливі або становлять загрозу суверенітету, свободам і загальному процвітанню нашої країни», – йдеться у його заяві.

За його словами, міжнародна система зараз переповнена «сотнями непрозорих міжнародних організацій, багато з яких мають дублюючі мандати, дублюючі дії, неефективні результати та погане фінансове та етичне управління».

«Навіть ті, що колись виконували корисні функції, дедалі більше стають неефективними бюрократіями, платформами для політизованого активізму або інструментами, що суперечать найкращим інтересам нашої країни. Ці інституції не лише не дають результатів, але й перешкоджають діям тих, хто хоче вирішити ці проблеми. Ера виписування незаповнених чеків міжнародним бюрократам закінчилася», – зазначив Рубіо.

Держсекретар США додав, що перегляд участі Сполучених Штатів у міжнародних організаціях продовжується, але це не означає, що Вашингтон відвертається від світу.

«Ми просто відкидаємо застарілу модель багатосторонності, яка розглядає американських платників податків як світового гаранта розлогої архітектури глобального управління», – заявив він.

7 січня президент США Дональд Трамп підписав меморандум, який передбачає вихід Сполучених Штатів із 66 міжнародних організацій, які «більше не служать інтересам Америки», повідомив Білий дім.

У Білому домі заявили, що багато з цих організацій «пропагують радикальну кліматичну політику, глобальне управління й ідеологічні програми, що суперечать суверенітету й економічній силі США».

У списку організацій є, зокрема, Науково-технічний центр в Україні, Венеційська комісія Ради Європи, Рамкова конвенція ООН про зміну клімату.