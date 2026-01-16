Свириденко анонсувала угоду з Чехією про технічне та фінансове співробітництво

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із президентом Чехії Петром Павелом під час його візиту до України 16 січня.

Вона повідомила, що подякувала за військову та гуманітарну підтримку Чехії. Зокрема, в рамках програми Ukraine Facility Чехія продовжить модернізацію українських лікарень, насамперед у прифронтових областях.

За словами Свириденко, шість наданих Чехією когенераційних установок загальною потужністю 1,45 мегаватт працюють у Харківській області й забезпечують безперебійне теплопостачання Чугуєва. Ще дві когенераційні установки у процесі підключення до міської лікарні.

«Найближчим часом плануємо підписати міжурядову угоду про технічне та фінансове співробітництво, яка взаємно посилить наші держави. Ми маємо вже напрацьовані формати, які довели свою ефективність, зокрема, спільні консультації урядів та міжурядова комісія з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва», – заявила голова уряду.

Президент Чехії Петр Павел, який відвідує Україну з візитом, зранку 16 січня прибув до Києва. Напередодні він відвідав Львів.