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30 Вересень 2017, Київ 21:57
Відео

Саакашвілі повернувся до Одеси (відео)

Саакашвілі повернувся до Одеси (відео)
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0:01:59
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30 вересня Міхеїл Саакашвілі приїхав до Одеси – вперше після відставки з посади голови обласної державної адміністрації в листопаді минулого року. Опоненти екс-очільника Одеського регіону спробували завадити мітингу, гучно увімкнувши музику на Приморському бульварі. Дехто з них вдягнув маски із зображенням Саакашвілі. Між прихильниками Саакашвілі та його противниками сталися сутички. У своїй 25-хвилинній промові Міхеїл Саакашвілі висловив бажання «змінити владу в Україні» і закликав присутніх 17 жовтня їхати до Києва, щоб «перемогти зло». Після мітингу колишній очільник Одеського регіону разом з численною групою підтримки пройшов центральними вулицями міста, в тому числі Дерибасівською.

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