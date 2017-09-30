30 вересня Міхеїл Саакашвілі приїхав до Одеси – вперше після відставки з посади голови обласної державної адміністрації в листопаді минулого року. Опоненти екс-очільника Одеського регіону спробували завадити мітингу, гучно увімкнувши музику на Приморському бульварі. Дехто з них вдягнув маски із зображенням Саакашвілі. Між прихильниками Саакашвілі та його противниками сталися сутички. У своїй 25-хвилинній промові Міхеїл Саакашвілі висловив бажання «змінити владу в Україні» і закликав присутніх 17 жовтня їхати до Києва, щоб «перемогти зло». Після мітингу колишній очільник Одеського регіону разом з численною групою підтримки пройшов центральними вулицями міста, в тому числі Дерибасівською.