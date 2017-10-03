ЗМІ Росії поширили неправдиві заголовки про вимоги розмовляти українською на шкільних перервах

Наприкінці вересня російські засоби інформації повідомили у своїх заголовках, що президент України Петро Порошенко нібито наказав українським школярам спілкуватися українською мовою навіть під час перерв у школі. Однак, повна цитата Петра Порошенка про це має інший зміст: глава держави звернувся з проханням до вчителів підвищувати престиж мови не лише на уроках, але і у спілкуванні з дітьми.

Так, наприклад, російський «5 канал»​ написав: «Ні слова російською. Порошенко наказав школярам навіть на перервах спілкуватися українською». А сайт «Лента.ру» вийшов із заголовком: «Порошенко поставив вимогу школярам говорити українською мовою на перервах».

«Звичайно, ми не могли не посилити роль української мови в освіті. Про що тут дискутувати? Людина, яка закінчує школу, повинна вміти говорити українською мовою. На перервах, в виховному процесі», – таку цитату Порошенка наводить «Лента.ру». Про це написали й інші російські ЗМІ.

А ось, що президент Петро Порошенко сказав під час наради з працівниками освіти напередодні їхнього професійного свята (дослівно).

«І звичайно, у мене і прохання до вас, дорогі і шановні вчителі, щоби престиж мови ви підвищували не лише на уроках, але й у спілкуванні з дітьми на перервах, у виховному процесі. І щоб діти бачили, що українська мова для вас – це не є суха норма закону, а живий засіб повсякденного спілкування. В той же час, підписуючи один за одним заколи, які підтримують нашу українську мову, я дуже пильно стежу і стежитиму за тим, щоб залишався широкий простір для вільного використання інших мов, якими говорять громадяни України», – заявив президент України.

Український закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня. 25 вересня його підписав президент України Петро Порошенко, при цьому закликавши Міністерство закордонних справ і Міністерство освіти України провести необхідні консультації з європейськими партнерами, у тому числі з Радою Європи. Він також заявив, що мовна стаття закону «Про освіту» відповідає європейським практикам. У Києві також висловлювали думку, що висновок Венеційської комісії Ради Європи про цей закон буде на користь України.

Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах і в Україні (зокрема, її критикував голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль), і за кордоном. В МЗС Угорщини обіцяли блокувати кроки на шляху євроінтеграції України через закон про освіту; в Києві такі заяви Будапешта назвали істеричними. Крім того, з критикою закону виступали Румунія, Болгарія, Греція, Польща і Росія, а також президент Молдови.

Міністр освіти України Лілія Гриневич наголошувала, що закон не позбавить меншин права на освіту рідними мовами. Вона зазначала, що закон гарантує національним меншинам вивчення їхніх мов. Проте вона додала, що представники меншин в Україні повинні вільно володіти українською, щоб досягти успіху в Україні. Гриневич також заявила, що мовну статтю закону «Про освіту» буде уточнено в законі «Про загальну середню освіту».

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