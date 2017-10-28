НАТО: «заблоковане» Угорщиною засідання комісії Україна-НАТО і не планувалось на грудень

У НАТО заявили, що не мали намірів проводити у грудні засідання Комісії Україна-НАТО, про буцімто блокування якого заявила напередодні Угорщина, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.

Напередодні керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції у Будапешті заявив, що його країна не зможе підтримати євроінтеграційні зусилля України, через це Будапешт заветував скликання засідання комісії НАТО-Україна, запланованого на 6 грудня, через ухвалення Україною змін до законодавства про освіту.

Він попередив, що Угорщина робитиме ці дипломатичні кроки доти, поки закарпатські угорці не визнають, що мовно-освітня ситуація не врегульована для них належним чином.

Відповідаючи на запитання журналістів, Сійярто повідомив, що наразі немає можливості якось обійти угорське вето, оскільки скликання комісії НАТО-Україна потребує одностайного голосування.

Угорщина однією з перших розкритикувала ухвалений закон України «Про освіту» від 5 вересня і пригрозила, що через нього блокуватиме всі міжнародні ініціативи України. Серед найбільших критиків Києва також були Росія, Румунія, Польща. Свої застереження щодо освіти нацменшин висловили Болгарія, Греція і Молдова. Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин з освітнього процесу.

19 жовтня у Міністерстві освіти повідомили, що Україна, угорська громада в Україні й Угорщина спільно домовляться, як імплементувати мовну норму закону «Про освіту».

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