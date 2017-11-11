Путін вважає вимоги США до телекомпанії RT «атакою на свободу слова»

Президент Росії Володимир Путін назвав дії влади США щодо російських інформаційних ресурсів у Сполучених Штатах «атакою на свободу слова» і попередив про «дзеркальну» відповідь Москви.

Телекомпанія RT, яка раніше називалася Russia Today («Росія сьогодні»), заявила на своєму веб-сайті 9 листопада, що подасть до 13 листопада до міністерства юстиції США документи відповідно до Акту про реєстрацію іноземних агентів США (FARA). RT також вказала, що звернеться до суду для оскарження цієї вимоги. У міністерстві юстиції США цю інформацію не коментують.

Оприлюднений у січні 2017 року звіт спецслужб США назвав RT одним із основних каналів, через який Кремль прагнув вплинути на президентські вибори 2016 року в США.

Держдума Росії може 15 листопада розглянути в першому читанні законопроект, що обмежує роботу іноземних ЗМІ в Росії, заявив 10 листопада голова Думи В’ячеслав Володін. Він додав, що всі можливі поправки до пропозиції планують підготувати на раді Держдуми 14 листопада.

За словами Володіна, обмеження будуть запроваджені «за аналогією зі США». Він уточнив, що на закордонні засоби масової інформації планується поширити чинний в Росії закон про так званих «іноземних агентів». На даний час він обмежує діяльність некомерційних організацій, які отримують фінансування з-за кордону.