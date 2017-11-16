Маккейн: російський канал RT не можна порівнювати з західними ЗМІ

Голова Комітету з питань збройних сил Сенату США Джон Маккейн висловив обурення через очікуване ухвалення в Росії закону про можливість визнавати іноземними агентами іноземні засоби інформації. На його думку, не можна порівнювати RT і ті зарубіжні медіа, які працюють у Росії.

«Як світовий лідер свободи слова і вільної преси, Сполучені Штати мають гранично ясно заявити: немає нічого спільного між RT і медіамережами, такими як «Голос Америки», Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода, CNN або BBC. Журналісти, які працюють у цих медіа, займаються пошуком правди, спростовують брехню і притягують до відповідальності уряди. Пропагандисти RT перешкоджають правді, поширюють брехню і прагнуть підірвати демократичні уряди, щоб підтримати порядок денний Володимира Путіна», – йдеться в заяві сенатора.

Міністерство юстиції Росії надіслало російській службі Радіо Свобода, а також іще кільком проектам радіо попередження про можливі обмеження в роботі у зв’язку з очікуваним ухваленням закону, що має запровадити для іноземних засобів інформації в Росії спеціальний статус «іноземного агента».

Законопроект схвалили лише через два дні по тому, як російська фінансована державою телемережа мовлення за кордон RT виконала вимогу Міністерства юстиції США і зареєструвалася там 13 листопада у статусі з такою самою назвою – «іноземний агент». У зв’язку з цим у Росії заявили про «придушення свободи інформації» у США і пообіцяли вжити заходів у відповідь. Розгляд російського законопроекту у верхній палаті парламенту, Раді федерації, очікують на 22 листопада, після чого його для набуття чинності має підписати президент Росії.

У США звертали увагу, що американський закон, незважаючи на однакову з російським назву реєстрації, цілком відмінний за змістом і, зокрема, не накладає на зареєстровані засоби інформації ніяких обмежень щодо свободи слова тощо.

Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода заявило 15 листопада, що становище російських засобів інформації у США і американських у Росії глибоко нерівне: RT і «Спутнік», державне російське агентство, «вільно поширюють свій продукт у США, тоді як Радіо Свобода втратило своїх партнерів, що ретранслювали його передачі в Росії, через адміністративний тиск, а також не має доступу до кабельних мереж». Крім того, Радіо Свобода нагадало, що, на відміну від ситуації у США, його журналісти в Росії «зазнають переслідувань і навіть фізичних нападів».

Телеканал мережі RT, що працює у США, як і російське державне агентство новин «Спутнік», були названі у звіті американських спецслужб як активні учасники кампанії втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року