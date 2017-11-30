Журналістів RT позбавили акредитації при Конгресі США

Організація, що здійснює нагляд за доступом ЗМІ в Конгрес США – Галерея кореспондентів радіо і телебачення – позбавила фінансований урядом Росії телеканал RT (раніше відомий як Russia Today – ред.) акредитації при законодавчому органі США.

У листі від 29 листопада, адресованому RT, Виконавчий комітет Галереї кореспондентів радіо і телебачення Конгресу США повідомив про неприйнятність продовження компанією повноважень преси в Конгресі після реєстрації обслуговуючої RT компанії T&R у якості іноземного агента.

У комітеті додали, рішення позбавити акредитації телеканал RT було ухвалене одноголосним голосування 21 листопада.

Галерея Радіо і телебачення, яка є сполучною ланкою між ЗМІ і Конгресом США, контролюється виконавчим комітетом кореспондентів, які визначають, яким засобам масової інформації надавати акредитацію.

Телеканал мережі RT, що працює у США, як і російське державне агентство новин «Спутнік», були названі у звіті американських спецслужб як активні учасники кампанії втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року.

13 листопада російський телеканал мовлення за кордон RT, фінансований російською владою, зареєструвався у США як іноземний агент. Цей телеканал є не єдиним закордонним ЗМІ у списку на реєстрацію іноземним агентом на вимогу Міністерства юстиції США. Йдеться про щонайменше 6 інших організацій, зокрема Канадську мовну корпорацію, японську NHK, China Daily та інші.

У Москві заявили про «тиск» на російські ЗМІ у США і пообіцяли «симетричну відповідь». Минулого тижня президент Росії Володимир Путін підписав закон, що уповноважує уряд визначати засоби масової інформації, які отримують фінансування з-за кордону, як «іноземних агентів».

Очікується, що в найближчі дні Міністерство юстиції Росії опублікує список таких ЗМІ. Серед цих організацій, як повідомляли російські агентства і законодавці, можуть опинитися Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, «Голос Америки», CNN і Німецька хвиля.