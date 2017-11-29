Держдепартамент США: закон про ЗМІ – «іноземних агентів» у Росії загрожує свободі преси

Новий закон, що дозволяє Міністерству юстиції Росії називати іноземні ЗМІ «агентами», загрожує свободі преси, заявили у Держдепартаменті США і закликали Москву не використовувати це законодавство для посилення контролю над засобами масової інформації.

«Свобода вираження поглядів, в тому числі слова, і засоби масової інформації, які можуть виявитися незручними для уряду, є універсальним зобов’язанням в галузі прав людини, яке Росія зобов’язалася відстоювати», – заявила 28 листопада речниця Держдепартаменту Гізер Науерт.

За її словами, Росія вже використала свій закон про іноземних агентів, що охоплює некомерційні організації, «щоб виправдати постійний потік обшуків, утисків і судових розглядів, які фактично заважають неурядовим організаціям виконувати свою роботу».

«Розширення закону про іноземних агентів із залученням засобів масової інформації відкриває двері обтяжливим вимогам, які можуть ще більше заглушити свободу слова і редакційну незалежність в Росії», – сказала вона.

25 листопада президент Росії Володимир Путін підписав закон про засоби масової інформації – «іноземних агентів», який дозволяє Кремлю вимагати від іноземних ЗМІ розкривати джерела фінансування і визнавати такі інформаційні ресурси, які готують новини для російської аудиторії, «іноземними агентами».

Рішення обмежити роботу іноземних ЗМІ в Росії з’явилася після того, як фінансований урядом Росії телеканал RT повідомив, що виконає вимоги американської влади про реєстрацію свого підрозділу в США як «іноземного агента».