ГРУ Росії в 2014 році запустило кампанію з дискредитації влади України – The Washington Post

Головне розвідувальне управління Росії після подій на Майдані в 2014 році запустило в Україні кампанію дискредитації нової влади. Для цього, як стверджує The Washington Post з посиланням на секретну доповідь ГРУ, була створена значна кількість фейкови акаунтів у соцмережах Facebook та ВКонтакте. Операція російської спецслужби, як пише газета, передувала тій, яку Москва згодом реалізовувала в 2016 році в США.

За даними видання, метою кампанії було вплинути на ключових осіб, що ухвалюють рішення, а також на «широку громадськість». Власники акаунтів мали представляти простих людей зі всієї України, які розчарувалися в протестах опозиції.

Видання стверджує, що для проведення операції ГРУ створило понад 30 українських груп у соціальних мережах. Оперативники під виглядом пересічних українських громадян залишали коментарі, провокуючи «обурення проросійських жителів України». Демонстрантів на Майдані у цих повідомленнях називали «фашистами» і «нацистами». 27 лютого після захоплення будівлі Верховної Ради Криму ГРУ створило чотири групи, щоб спонукати жителів півострова виступити за відокремлення від України, пише газета.

Щоб збільшити популярність фейкових спільнот, ГРУ купувало рекламу у Facebook. Таким чином, тільки 27 лютого 2014 року були отримані близько 200 тисяч переглядів, випливає з доповіді ГРУ, на яку посилається The Washington Post. Один і той же контент публікувався в різних групах кількох соцмереж.

У грудні 2013 року в центрі Києва почалися масові антиурядові виступи, які завершилися втечею з країни президента Віктора Януковича і зміною влади. Росія анексувала Крим у 2014 році. Україна і країни Заходу вважають анексію півострова незаконною.