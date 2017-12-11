Канал «Звезда» поширив ще один фейк про MH-17?

Російські ЗМІ знову звинуватили Україну у збитті над Донбасом «Боїнга» рейсу MH-17. ЗМІ та сайти послались на канал «Звезда», який випустив інтерв’ю із чоловіком, що назвався свідком трагедії і колишнім начальником командного пункту однієї з військових частин України. Якими були докази «свідка» та чи є він насправді колишнім українським військовим?

7 грудня канал Міноборони Росії «Звезда» подав інтерв’ю з начебто колишнім офіцером ЗСУ Юрієм Батуріним. Чоловік каже, що був начальником командного пунку військової частини А-1215 і свідком збиття рейсу MH-17. За його словами, українські військові розповіли йому, як до катастрофи вони перевезли «Бук» у селище Зарощенське, звідки, як каже він, був пуск ракети по літаку «Малайзійських авіаліній». Також він сказав, що бачив, як «Боїнг» зник із моніторів.

Жодних конкретних доказів своїх слів чоловік не навів, окрім написаної від руки автобіографії, де вказані дані про нього і його родичів.

Російські ЗМІ після цього вийшли із заголовками: «Боїнг» над Донбасом все-таки збив український «Бук», «Екс-офіцер ЗСУ розповів, хто насправді винен у катастрофі «Боїнга» під Донецьком» та низкою подібних.

​У Генеральному штабі Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода щодо цього відеоролика повідомили: «Юрій Батурін був офіцером одного з підрозділів зенітно-ракетних військ. У районі проведення АТО не був. Звільнений у серпні 2016 року за сімейними обставинами».

У Генштабі наголосили, що слова Батуріна не відповідають дійсності і припускають, що такі коментарі Батурін міг надати у Росії під тиском, а тому закликають колишніх військовослужбовців ЗСУ з міркувань безпеки не відвідувати Російську Федерацію.

Що ж до заяви Батуріна, що пуск ракети зроблений із селища Зарощенське – один із перехоплених записів розмови бойовиків російських гібридних сил, на думку слідчих, свідчить про те, що Зарощенське не перебувало під контролем військових України. Цей запис 28 вересня 2016 року представила спільна слідча група в нідерландському Ньювегейні.

Про те, що Зарощенське перебувало під контролем угруповання «ДНР», також писало видання «Новая газета» у матеріалі «Зарощенське із запасом в 6-7 кілометрів потрапляє в зону, підконтрольну «ДНР».

Окрім того, «Новая газета» опитала мешканців «Зарощенського», шість місцевих жителів розповіли, що української армії в селищі в ті дні не бачили, окрім того, ніхто не бачив слідів він самої ракетної установки. За їхніми словами, Зарощенське 17 липня перебувало під контролем угруповання «ДНР», але самі бойовики у селище не заходили, і боїв там не було.

Слід додати, що у жовні 2017 року канал «Звезда» вже публікував схожу інформацію і розповідь тієї ж людини, однак пізніше всі замітки про Батуріна, який начебто попросив тоді притулку в Росії, було видалено.

Російські ЗМІ вже не вперше поширюють дезінформацію про збиття літака рейсу MH-17.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів дійшла висновку, що літак збили з зенітно-ракетного комплексу «Бук». За версією слідства, озброєння доставили з Росії. Ракету випустили із зони, підконтрольної бойовикам угруповання «ДНР» на сході України. Поки не встановлено, чи був напад їхньою ініціативою, чи його координували безпосередньо російські військові. Імена підозрюваних досі не оприлюднили.