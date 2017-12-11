ЗМІ Росії дружньо написали про «натовських свиней». Використано черговий фейк?  

Історію про те, як солдати НАТО викинули у латвійському лісі сміття, із задоволенням підхопили російські ЗМІ, причому в їхній розповіді військові поводилися «як агресивні свині». Але чи було це насправді?

Історія про «натовських свиней» розпочалася з фотографії, опублікованої у Facebook. Жінка, яка, за її словами, живе в Латвії, розмістила світлину: в лісі залишена порожня тара з-під сухпайку військ НАТО, а поруч – порожні банки і пляшки.

Допис відразу ж був кілька разів перепощений, посипалися коментарі, фотографію одразу ж передруковує латвійський російськомовний портал Mixnews з коментарем «Нас захищають натовські свині».

Після латвійського медіа новину підхопили і російські ЗМІ. Один-єдиний пакет вони перетворюють вже на гори сміття, які заполонили балтійські ліси: «Солдати НАТО у Латвії забруднюють ліси побутовими відходами», – повідомляє Regnum.

«Солдати НАТО насвінячіл в Латвії», – інформує «Супутник».

«Найстрашніший гість: чому натовці в Прибалтиці поводяться, як агресивні свині», – ставить риторичне питання телеканал «Звезда».

Але чи був викинутий пакет насправді? Щоб перевірити справжність фотографії, експерти Відземскої вищої школи провели ціле розслідування.

В американському посольстві їм підтвердили: на фото справді упаковка від сухпайка НАТО. Але ось опинитися в латвійському лісі вона навряд чи могла б, адже зовсім поруч розташована військова база, де є їдальня і польова кухня, де готують гарячу їжу. Тобто ніяких пайків конкретно в цій військовій частині немає. Також на знімку видно банки з-під консервів, які натовські солдати давно не використовують.

Висновок експертів: історія з сухпайком дуже схожа на фейк.

Це була добре скоординована кампанія, де відпрацьовуються методи, як з мухи зробити слона

«Це була добре скоординована кампанія, де відпрацьовуються методи, як з мухи зробити слона, – описує ситуацію політолог Філіп Раєвський. – Для цих цілей можна використовувати джерела, які не користуються довірою, а з них вже можна роздмухувати, і новина перетворюється на респектабельну новину».

Балтія під інформаційний вогнем Росії

Російські ЗМІ регулярно публікують історії про незадовільну поведінку військових НАТО в Латвії та інших країнах Балтії.

Політолог Іварс Іябс пояснює це тим, що вступ країн Балтії до НАТО є одним з головних об'єктів критики з боку російських політичних кіл.

Коли відносини між НАТО і Росією загострюються, ми це відчуваємо одразу ж і зі ЗМІ. Особливо це стосується федеральних каналів, які напряму контролюються з Кремля

«Коли відносини між НАТО і Росією загострюються, ми це відчуваємо одразу ж і зі ЗМІ, – зауважує він. – Особливо це стосується федеральних каналів, які напряму контролюються з Кремля».

У НАТО до загрози російської дезінформації ставляться дуже серйозно. Фейки, навіть на перший погляд нешкідливі, очорнюють військових в очах населення країн Балтії і ускладнюють їм роботу, – це визнають не тільки аналітики, але і особисто генсек Альянсу Єнс Столтенберґ. Нещодавно він обговорював цю проблему з Канадою, яка надіслала до Латвії 450 військових (майже третину всього контингенту НАТО): саме її військові і стали головною мішенню подібних фальшивок.

Але поки сторони зійшлися на тому, що протистояти російським медіа-фейкам найкраще не завдяки пропаганді у відповідь, а викриттям фейків і хорошими відносинами з місцевим населенням.

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