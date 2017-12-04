Российское пропагандисткое издание «Life!» 4 декабря разместило новость под заголовком «В эфире «Радио Свобода» призвали «резать русню». Сообщается, что эксперт в сфере коммуникаций и дончанин Алексей Ковжун «заявил, что необходимо резать русню». Далее утверждается, что ссылка на соответствующий эфир «уже удалена» с сервиса YouTube якобы «из-за нарушения правила YouTube по разжиганию ненависти». «Новость» «Life!» широко разошлась по российским СМИ, в основном – пропагандистской направленности.

В действительности слова Алексея Ковжуна отредактированы и вырваны из контекста. В этом можно убедиться, просмотрев соответствующий эфир проекта «Радио Донбасс.Реалии», который – как и все эфиры украинской службы Радио Свобода – находится в свободном доступе в YouTube.

«Готовы ли вы резать русского, который будет ломиться в ваш дом?» – задает вопрос Алексей Ковжун слушателям, акцентируя на второй части предложения, которую российское издание «Life!» опустило.

«Разговор был посвящен проблеме размытости понятия «другого», вообще второй стороны в конфликте на Донбассе, – говорит редактор проекта «Радио Донбасс.Реалии» Татьяна Якубович. – То, что нам приходится артикулировать такие болезненные вопросы, продиктовано самой природой гибридной российской агрессии, которую мы видим на Донбассе».

Как известно, ряд международных авторитетных СМИ, а также независимые группы расследователей (к примеру, Bellingcat) неоднократно приводили доказательства участия российских кадровых военных в вооруженном конфликте на Донбассе. Российская сторона участие своих военных в агрессии против Украины опровергает.

Проект Украинской службы Радио Свобода «Радио Донбасс.Реалии» призван информировать жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения о причинах, ходе и природе конфликта на Донбассе – без агрессии и пропаганды. В своей работе журналисты руководствуются только миссией Радио Свобода, с которой можно ознакомиться на нашем сайте, а также Профессиональным кодексом журналиста Радио Свобода.