Фейк: боєць ЗСУ зняв на відео, як підірвав сам себе під час обстрілу Донбасу

Деякі російські ЗМІ та сайти повідомили, що боєць Збройних сил України зняв на відео, як він «підірвав сам себе». На підтвердження цього опублікували і саме відео. Але ролик доступний в мережі ще з жовтня. А автор (автори?) роликів ще тоді зазначав, що ці відео мають виключно гумористичний характер і не слід сприймати їх серйозно.

9 грудня сайт «РИА-Фан» повідомив, начебто боєць ЗСУ зняв відео, в якому підірвав сам себе.

«Військовослужбовець ЗСУ розповідає про те, що обстріл буде вести «спеціальними мінами» західного виробництва. За його словами, «ця європейська розумна міна запам’ятовує вказівку прицілу і працює прямо по «сєпарах». Однак «розумний снаряд» військовослужбовець зарядив не тим боком. Після цього зображення на відео пропадає, чути гучний звук вибуху», – пише «РИА-Фан» і публікує описане в «новині» відео.

​40-секундний ролик опублікований на YouTube 8 грудня користувачем Анжелика Сталиновская. На момент написання матеріалу відео вже набрало понад 142 тисячі переглядів.

А оригінал цього ролика можна знайти на YouTube каналі користувача 2010termintor.

Одне відео довжиною в 5 хвилин опубліковане 31 жовтня, коротша версія завантажена 16 листопада.

​Під відео користувач зазначає, що ролик має виключно гумористичний характер, а також просить не сприймати відео серйозно, а ставитися як до жарту і пародії або чорного гумору.

Слід додати, що cхожу новину випустив і сайт kremlinpress.com

7 грудня це ж відео також опублікував російський канал Міноборони «Звезда» у новині із заголовком: «Зараз я буду посилати снаряди по сєпарах»: боєць ЗСУ підірвався на своїй міні під час зйомки»». Але у самому тексті «новини» від «Звезда» було таке речення: «Підтвердження достовірності цієї зйомки немає». Пізніше сайт каналу «Звезда» видалив цю «новину».