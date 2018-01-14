Прес-служба президента спростувала поширені з Грузії «заяви Порошенка до ФСБ Росії»

Прес-служба президента України Петра Порошенка в ніч на 14 січня спростувала поширені через засоби інформації у Грузії його нібито «заяви до Федеральної служби безпеки Росії» і закликала медіа, що поширили це, вибачитися.

«Оприлюднені так звані «документи» від імені Петра Порошенка є низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії «Руставі-2» спецслужбою Росії», – мовиться в повідомленні прес-служби.

«Найкрасномовніше про провал ФСБ свідчить факт, який легко перевірити. Олексій Порошенко одружився у Києві у вересні 2013 року, тому у старшого сина Петра Порошенка у 2007 році не було дружини», – наголосили у прес-службі.

«Прес-служба адміністрації президента звертається до ЗМІ з проханням не поширювати фейкову інформацію, що має явно замовний з боку країни-агресора характер. А з боку медіа, які поширили неперевірену інформацію, зокрема «Української правди» і Newsone, розраховуємо на публічне вибачення», – мовиться в повідомленні, яке також оприлюднив у соцмережах прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Увечері 13 січня грузинський телеканал «Руставі-2» заявив, що його програма «Кур’єр» «із конфіденційних джерел» отримала нібито заяву Петра Порошенка до Федеральної служби безпеки Росії від 3 лютого 2007 року, коли він був народним депутатом України. Саме тоді Порошенка не допустили на територію Росії.

Як мовиться в одному з оприлюднених рукописних текстів від імені Петра Порошенка, автор «у період перебування на території Російської Федерації» зобов’язується «неухильно дотримуватися російського законодавства, не брати участі в діяльності, спрямованої проти інтересів Росії». Автор тексту також заявляє, що не має претензій до дій російських прикордонників.

В іншому тексті, що має вигляд заяви Порошенка до директора ФСБ Росії (якій у цій країні підпорядкована прикордонна служба), автор заявляє, що «до антиросійської кампанії президента Ющенка (тодішнього президента України Віктора Ющенка, якого Росія звинувачувала в антиросійських діях – ред.) я не маю ніякого стосунку».

Автор тексту, нібито Порошенко, також заявляє, що на території Росії «залучає значні інвестиції», займається бізнес-діяльністю і платить із неї належні податки. Крім того, автор буцімто у 2007 році заявляє, що «регулярно» відвідує Санкт-Петербург, «де живуть батьки дружини мого старшого сина Олексія».

«Скандальний лист Петра Порошенка, якого президент України написав російській службі безпеки»

За даними засобів інформації, Олексій Порошенко міг познайомитися зі своєю майбутньою дружиною, громадянкою Росії з Санкт-Петербурга, у час 2011–2012 років, коли обоє вчилися в одній бізнес-школі у Франції. Вони одружилися 2013 року.

Почерк, яким написані обидва тексти, нагадує почерк Петра Порошенка з рукописних документів, які публікувалися в інтернеті. Водночас підпис під обома збігається до дрібних деталей, що ймовірніше у випадку, коли його просто скопіювали.

На сайті і в соцмережах українського телеканалу NewsOne немає ніяких повідомлень із цього приводу, які, ймовірно, пролунали у прямому телеефірі. Останні дописи там були оприлюднені ще під вечір 13 січня, і відтоді вони не оновлювалися.

Інтернет-видання «Українська правда», яке оприлюднило і первісне повідомлення, і відповідь адміністрації Порошенка, при цьому вибачень не надало.

Грузинський телеканал «Руставі-2», нині опозиційний, іще з часів президентства у Грузії Міхеїла Саакашвілі відомий своєю прихильністю до цього діяча. Цей канал дає Саакашвілі слово і нині, коли він став супротивником влади України, в тому числі організовуючи прямі ефіри з табору прихильників Саакашвілі в центрі Києва, біля будівлі Верховної Ради України.

У листопаді 2017 року з України видворили, серед групи інших громадян Грузії, також кореспондента «Руставі-2» Тамаза Шавшишвілі. Перед тим йому скасували посвідку на тимчасове проживання в Україні на підставі пункту нормативного акту про те, що «дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні». Міхеїл Саакашвілі, відомий своїми заявами про ненависть до влади України і прагнення скинути її, тоді спершу заявляв про «викрадення» грузинського журналіста і ще кількох громадян Грузії, а потім прокоментував видворення цих осіб словами «Кримінали з СБУ виконали злочинний наказ президента» (маючи на увазі Петра Порошенка).