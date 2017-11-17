Силовики повідомили про видворення з України групи громадян Грузії

Служба безпеки України і Національна поліція України повідомили про видворення групи громадян Грузії.

В СБУ, зокрема, поінформували, що спільно з НПУ, Державною міграційною і Державною прикордонною службами були реалізовані «спільні заходи для примусового повернення на батьківщину 8 громадян Грузії».

Це рішення СБУ ухвалила на підставі матеріалів ДМСУ і НПУ, які «свідчать, що діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України», мовиться в повідомленні.

«Усі дії співробітників правоохоронних органів здійснені у відповідності до вимог національного і міжнародного законодавства з метою запобігання скоєнню злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України», – додали в СБУ, не називаючи імен депортованих.

Дані про чотирьох із них навела Нацполіція. Імена цих громадян неназваної в поліції «іноземної держави» яких наведені як Г. Хомерікі (кримінальне прізвисько «Нукрій»), В. Мікіладзе, Р. Голандзія (кримінальне прізвисько «Толстий») та Л. Шелія (кримінальне прізвисько «Шакал»). «Ці особи причетні до скоєння правопорушень, зокрема – вимагань, незаконних заволодінь транспортом, квартирних крадіжок. Вони також є наближеними до лідерів кримінального світу зі статусом «злодії в законі». Крім того, вказані особи тривалий час незаконно перебували на території України», – мовиться в повідомленні.

Крім того, в поліції додали, що загалом упродовж 17 листопада були реалізовані спільні заходи для примусового повернення на батьківщину восьми іноземних громадян, діяльність яких «суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України», і повторили ті самі слова, що й СБУ: «Усі дії співробітників правоохоронних органів здійснені у відповідності до вимог вітчизняного і міжнародного законодавства з метою запобігання скоєнню злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України».

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі, відомий своїми заявами про ненависть до влади України і прагнення скинути її, який раніше 17 листопада заявляв про «викрадення» грузинського журналіста і ще кількох громадян Грузії, прокоментував видворення згаданих осіб словами «Кримінали з СБУ виконали злочинний наказ президента». Він не пояснив, на якій підставі зробив цю заяву. При цьому він також назвав свого співвітчизника «Тамаз Шашвіашвілі».

Два дні тому сам Міхеїл Саакашвілі оприлюднював у фейсбуці рішення ДМСУ про скасування посвідки на тимчасове проживання в Україні журналістові грузинської телекомпанії «Руставі-2» на ім’я Тамаз Шавшишвілі на підставі пункту нормативного акту про те, що «дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні».

Народний депутат Юрій Дерев’янко (позафракційний; прихильник Міхеїла Саакашвілі) повідомив імена чотирьох громадян Грузії, яких не називали українські силовики: Тамаз Шавшишвілі, Зураб Цинцадзе, Вано Надірадзе, Мамука Абшидзе. Депутат назвав Надірадзе грузинським добровольцем АТО, а Саакашвілі стверджував, ніби у Грузії «проти багатьох офіцерів, які борються за Україну, за завданням Путіна (президента Росії Володимира Путіна – ред.) було порушено кримінальні справи», але доказів цього не навів.

Раніше з України вже депортували кількох громадян Грузії, наближених до Саакашвілі. Генеральна прокуратура України 24 жовтня повідомляла, що Міхеїл Саакашвілі ще на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації легалізував перебування в Україні двадцяти громадян Грузії як «цінних діячів культури», але тепер їх видворяють із України. Наразі не відомо, чи належить до цих двадцяти хтось із видворених нині.