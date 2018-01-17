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18 Січень 2018, Київ 04:22
Новини | Події

«Антонов»: була хакерська атака на сайт, заява щодо «належної підтримки» уряду є фейковою

Український АН-225 «Мрія», архівне фото

Держпідприємство «Антонов» заявляє про хакерську атаку на сайт і публікацію фейкової інформації.

«Антонов» повідомляє, що це провокація. Так званий «відкритий лист» не готувався та не розповсюджувався керівництвом підприємства. Факти, викладені в ньому, ми розцінюємо як спробу дискредитувати керівництво підприємства та держави», – йдеться у повідомленні прес-служби підприємства.

17 січня ввечері на сайті держпідприємства «Антонов» було оприлюднено повідомлення, в якому, серед іншого, йшлося, що Кабмін не надає «належної підтримки» підприємству, а «намагається ускладнити» його роботу.

Державне підприємство «Антонов» засноване у 1946 році. Основними напрямками діяльності є створення, випробування нових дослідних зразків авіаційної техніки, серійне виробництво та після продажний супровід літальних апаратів. На підприємстві працює понад 13 тисяч працівників.

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