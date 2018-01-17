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18 Січень 2018, Київ 04:23
Новини | Події

«Антонов»: Кабмін не надає «належної підтримки», а «намагається ускладнити» роботу підприємству

Ілюстративне фото

Держпідприємство «Антонов» заявляє, що Кабмін не надає «належної підтримки» підприємству, а «намагається ускладнити» його роботу.

«Кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром не тільки не надає належної підтримки, але і будь-якими шляхами намагається ускладнити роботу флагмана вітчизняного авіабудування. Так, замість того щоб фінансувати запуск серійного виробництва пасажирських літаків, як це було обіцяно ще в 2016 році, Володимир Гройсман та його Кабінет Міністрів пропонує вилучити значну частину зароблених коштів для вирішення проблем інших підприємств концерну, всупереч думці керівництва «Укроборонпрому», – йдеться у заяві підприємства.

В компанії «Антонов» припускають, що це може призвести до зриву міжнародних домовленостей з виробництва Ан-132D, модернізації Ан-70, а також зупинки розробки першого українського ударного безпілотника «Горлиця».

У Кабміні наразі цю заяву «Антонова» не коментували.

Державне підприємство «Антонов» засноване у 1946 році. Основними напрямками діяльності є створення, випробування нових дослідних зразків авіаційної техніки, серійне виробництво та після продажний супровід літальних апаратів. На підприємстві працює понад 13 тисяч працівників.

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