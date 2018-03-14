Гібридна історія: військовий журналіст викрив постановку російського шоу про вбивство Вороненкова

Як розслідування військового кореспондента і письменника Сергія Лойка перетворилось на документальну стрічку із детективним сюжетом та як в цій історії поєднались «кохання», «неволя», «війна» і «зрада».

«Дослідження під мікроскопом» методів ведення гібридної війни – так описує свій фільм військовий репортер і письменник Сергій Лойко. Зі слів автора, в чотирьох серіях документальної стрічки «Гібридна історія» він розповідає історію однієї оперативної групи.

«Федеральний інформаційний центр «Аналітика і безпека» – голова цього центру і Сергій Соколов. Обох цих людей вже після того, як стрічку було відзнято, арештували, вони перебувають у слідчому ізоляторі в Москві. Їх звинувачують в організації фальсифікації терористичного акту і зберіганні зброї», – розповідає Лойко.

З чого почались зйомки документальної стрічки?

Із самого початку, каже Лойко, він зацікавився історією про трьох колишніх учасників АТО, які у серпні 2017 року поїхали в Росію на заробітки, але відчули небезпеку і повернулись в Україну. Тоді у СБУ повідомляли, що ФСБ Росії планувала «втемну» використати заробітчан-ветеранів АТО з Дніпра з метою подальшого обвинувачення їх у підготовці масових терактів на інфраструктурних об’єктах Москви, зокрема, у метро.

«Мені здалось це неймовірною історією», – розповів Лойко. Але рішення про зйомки фільму журналіст ухвалив не одразу.

«І я сказав тільки одне: якщо я зрозумію, що це «туфта», тому що у це ще поки що ніхто не повірив, декілька разів СБУ робила брифінги, і ніхто не вірив у цю історію, і я сказав, що буду розбиратись у цьому об’єктивно, – і якщо це «туфта» і контрпропаганда – то я це робити не буду», – розповів Лойко.

У фільмі є і про кохання – Лойко

Однією із героїнь стрічки є громадянка України Дарія Мастікашева, яку раніше затримали за підозрою в організації вивезення тих самих українських бійців. Жінку підозрюють у державній зраді, і вона досі перебуває у СІЗО. Як розповів автор фільму, йому пощастило зняти інтерв’ю із цивільним чоловіком і коханим Дарії Мастікашевої – експертом російського так званого федерального інформаційного центру «Аналітика і безпека» і колишнім керівником служби безпеки Бориса Березовського Сергієм Соколовим (наразі він перебуває у СІЗО у Росії).

Соколов заявив, що його кохану Дарію Мастікашеву в Україні утримує СБУ і тим самим «мстить» йому за «розслідування» його центру проти України. Автор фільму Сергій Лойко розповів, що зацікавився і почав саме із цих «розслідувань».

Як «експерт» Сергій Соколов фігурував у багатьох програмах і шоу російського телебачення.

«На каналі LifeNews він розповідав, що західні спецслужби підірвали літак «Боїнг», що західні спецслужби в Амстердамі заклали у літак вибухівку. Потім в одній із рейтингових програм він показує, як в Україні «готують терористів» у спеціальному таборі, щоб потім відправити у Росію для вчинення терористичних актів. Потім він розповідав, що Дениса Вороненкова вбили бандити з участю співробітників СБУ, і був ще кілер, який вбив його кілера. І тільки тоді я почав серйозно ставитись до історії про трьох бійців АТО, я зрозумів, що вона витікає із всіх цих подій», – розповів Сергій Лойко під час презентації фільму.

За словами Лойка, у фільмі також є епізод, де керівник «федерального інформаційного центру «Аналітика і безпека» Руслан Мінченко розповідає про загрозу терористів із «слов’янським обличчям», яких начебто готують в Україні, і це було за тиждень до історії із бійцями АТО.

Викриття програми «Пусть говорят» у фільмі Лойка

Показовим фрагментом 4-серійної документальної стрічки Сергій Лойко називає «викриття постановки», знятої для шоу «Пусть говорят» російського телевізійного «Першого каналу». В цій програмі ведучий Андрій Малахов анонсує «нові подробиці» про вбивство екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова у Києві.

«У розпорядженні програми «Пусть говорят» – сенсаційне признання професійного кілера, який розповідає, як він стріляв у вбивцю Вороненкова – Павла Паршова», – каже Малахов.

У шоу показують інтерв’ю із начебто кілером. Той каже, що з дитинства «захоплювався полюванням і влучав звірові в око», а також що його мішенню у Києві біля готелю був чоловік із капюшоном на голові. Сергій Соколов заявив у цій же програмі, що особисто знайомий із цим «кілером».

Сергій Лойко записав інтерв’ю із тим самим «кілером». У фільмі він розповідає, що це безробітний на ім’я Андрій Скипочка, мешканець міста Кам’янське.

«Просто запропонував товариш знятись у маленькому фільмі, який нікуди не піде. Для домашнього відео. Випили трошки горілки. Півтори пляшки», – розповів Андрій Скипочка у стрічці.

Сергій Лойко розповів, що вважає стрічку навіть більш важливою для Росії, ніж для України.

«Подивившись цю стрічку, дуже важко продовжувати вірити у «розіп’ятого хлопчика», – сказав він.