У центрі російського Єкатеринбурга підірвали недобудовану вежу висотою понад 200 метрів. Її будівництво розпочалося в 1983 році, в 1991-му його заморозили, ще через 20 років її виключили з переліку федеральних стратегічних об’єктів. На місці спорудження, можливо, буде побудована багатофункціональна спортивна арена на 15 тисяч глядачів. Громадські активісти домагалися проведення референдуму щодо долі недобудованого об’єкту. Коерспонденти Російської редакції Радіо Свобода дізнавалися думки жителів міста щодо ухваленого рішення про знесення вежі, яку багато років вважали «візитною карткою» Єкатеринбурга.