Вибух в Єгипті: двоє людей загинули

Внаслідок вибуху бомби, закладеної під автомобілем у другому за величиною місті Єгипту Александрії, 24 березня загинули двоє людей, зокрема один поліцейський.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни, ще четверо поліцейських поранені внаслідок вибуху, ціллю якого, ймовірно був голова департаменту безпеки Александії Мостафа аль-Немр.

Сам Немр, який був поруч із місцем вибуху, не постраждав.

Вибух стався за кілька днів до президентських виборів в Єгипті, на яких, за очікуваннями, переможе чинний президент Абдель-Фаттах ас-Сісі.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за напад.

Єгипетські сили безпеки ведуть широкомасштабну операцію, спрямовану проти ісламістських бойовиків на півночі Синаю й інших районах.

Від квітня 2017 року в Єгипті діє надзвичайний стан, запроваджений після того, як унаслідок нападів у двох коптських християнських храмах у містах Танта і Александрія загинули щонайменше 44 людини, понад 100 були поранені.