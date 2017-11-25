Єгипет: кількість жертв нападу на мечеть зросла до понад 300 людей

Кількість жертв нападу на мечеть на півночі Синайського півострова в Єгипті зросла до 305 людей.

Раніше повідомлялося про 235 жертв нападу.

Єгипетські прокурори 25 листопада заявили, що кількість загиблих від нападу зросла до 305, серед них – 27 дітей.

Влада заявляє, що ще 24 людини отримали травми, коли бойовики з вибухівками та автоматами штурмували мечеть під час п’ятничих молитов.

24 листопада після вибуху в мечеті в місті Бір-аль-Абд, яке розташоване за приблизно 40 кілометрів від столиці провінції Ель-Аріш, нападники відкрили вогонь.

Жодне з угруповань поки не взяло відповідальності за напад.

У заяві єгипетських прокурорів також зазначається, що 25-30 бойовиків, які були задіяні в нападі, підозрюються у зв’язках з угрупованням «Ісламська держава».

Суніти-ісламські екстремісти, зокрема бойовики «Ісламської держави», вважають суфіїв єретиками.